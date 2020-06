»Shutdown« in Kreis Gütersloh verlängert

Düsseldorf. Nach massenhaften Infektionen mit dem Coronavirus in einer Fleischfabrik des Unternehmens Tönnies bleibt das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh für eine weitere Woche bis zum 7. Juli eingeschränkt. Das sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Montag in Düsseldorf. Das Robert-Koch-Institut hatte in der Nacht zu Montag neue Zahlen veröffentlicht, wonach im Kreis Gütersloh als einzigem bundesweit die Kennziffer der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage noch deutlich über der Marke von 50 liegt. Man habe nun 112,6 Fälle in diesem Zeitraum registriert nach zuvor 132,9 am Sonntag. (dpa/jW)