Raus aus Russland

Die »Bauer Media Group« trennt sich von ihrem Russlandgeschäft. Das Medienhaus mit Sitz in Hamburg bestätigte am Montag, dass die Anteile am russischen Verlagsgeschäft in einem sogenannten Management-Buy-out verkauft worden seien. Dabei übernimmt das bestehende Management in Russland die Anteile. Das Portfolio von Bauer umfasst dort nach Verlagsangaben rund 90 Zeitschriftentitel. (dpa/jW)