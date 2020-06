REUTERS/Navesh Chitrakar Immerhin ein natürlicher Tod: Ein ertrinkendes Insekt in Nepal

Unterwegs im Musikerleben mit Sascha Wundes’ Feature »Musik aus dem Paralleluniversum – Auf Tour mit Bernd Begemann« (WDR 2020; Di., 20 Uhr, NDR Kultur). Locker-flockig geht es hier zu, informativ und musikalisch. Gleichzeitig kommt an anderer Stelle Helmut Heißenbüttels »Zwei oder drei Porträts« (BR/NDR/SR 1970; Di., 20.10 Uhr, DLF), in dem Personenbeschreibungen zerschnipselt und zu einer neuen zusammengefügt werden. Das Stück gewann den »Hörspielpreis der Kriegsblinden« 1971.

In der Ankündigung zu »Inkasso Hasso: Piratenradios in der Weimarer Republik« (Radio Corax 2020; Mi., 8 Uhr, FSK) heißt es: »Eigene Radiosender oder wenigstens die Beteiligung am Rundfunkprogramm forderte die Arbeiterradiobewegung der 1920er Jahre. Doch bei der Geburt des staatlich kontrollierten Weimarer Rundfunks hatte die Angst vor den revolutionären Massen Pate gestanden.« Um die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen geht es auch Anfang der nächsten Woche in »Kommunismus als Massenbewegung in der Weimarer Republik« (Mo., 14 Uhr, FSK).

Mira Landwehrs letztes Jahr in der Reihe »Konkret-Texte« erschienene Buch »Vier Beine gut, zwei Beine schlecht« wird in der Sendung »Streitmächte: Tierliebe und Menschenhass« (Mi., 17 Uhr, Radio Corax) mit ihr erörtert. Wenig später läuft Stanislaw Lems »Schichttorte« (WDR 1975; Mi., 19 Uhr, WDR 3), ein Science-Fiction-Stück zur Frankenstein-Thematik: Ein Rennfahrer wird nach einem Unfall neu zusammengesetzt. Ähnlich makaber ist auch das Hörspiel »Arthur, Arthur« (NDR 1977; Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) nach einem Text von Oscar Wilde. Einem Bräutigam in spe wird beim Handlesen eine Mordtat vorausgesagt. Er glaubt daran und versucht nun, diese vor der Hochzeit zu begehen. Zur selben Stunde läuft Fuminori Nakamuras Krimi »Der Dieb« (DLF Kultur 2019; Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2), in dem ein ausgefuchster Meisterdieb einen Lehrling für sein Handwerk gefunden zu haben glaubt.

Das neue »ARD-Radiofeature« kommt von Tom Schimmeck. »Der Wahrheit verpflichtet – Über den Machtverlust des Journalismus« (SWR 2020; Mi., 22 Uhr, RBB Kultur und MDR Kultur) geht der schwindenden Bedeutung klassischer Medien nach. Julia Kandzora und Susanna Mewe haben mit »Was machen die Pflanzen« (SWR 2018; Do., 19 Uhr, WDR 3) eine Story zur prekär-kreativen Jetztzeit im Gepäck. Mit der Schriftstellerin Elfriede Gerstl setzt sich Ruth Johanna Benraths »Geh dicht dichtig!« (ORF/BR 2019; Do., 22 Uhr, SWR 2) auseinander, das zum »Hörspiel des Jahres 2019« gewählt wurde.

Ergo Phizmiz, auch bekannt unter dem Namen Dominic Robertson, hat eine zauberhafte akustische Reise parat und tritt darin in Dialog mit der Vogelwelt: »Conversations with Birds« (BR 2012; Fr., 21 Uhr, Bayern 2). Auch sehr gut: Bertolt Brechts »Das Verhör des Lukullus« (ORF 1965; Sa., 14 Uhr, ORF Ö 1) und An­dreas Jungwirths »Auf die Natur kann man nicht böse sein« (HR/MDR 2019; So., 15 Uhr, und Mo., 20 Uhr, Bayern 2) sowie Frédéric Sonntags »Unter Kontrolle« (SR 2010; So., 17 Uhr, SR 2 Kulturradio).

Der Insektenwelt widmet Niklas Vogel das Feature »Fliegen, flog, geflogen. Vom dramatischen Sterben der Insekten« (HR 2020; So., 18 Uhr, HR 2 Kultur). Und zum Abschluss wieder nach Österreich mit Freya Hattenbergers und Peter Simons »Anne Sexton – Bekenntnisse einer Dichterin« (WDR 2018; So., 20.15 Uhr, ORF Ö 1).