Nachschlag: Liberale Geschichtsschreibung

Julia Rendleman/Reuters Das Denkmal folgte dem Verbrechen, nicht umgekehrt. Denkmalstürmerinnen vor Robert E. Lees Statue in Richmond, Virginia, am 5. Juni

Im DLF-Interview mahnt die Historikerin Bettina Brockmeyer zu geschichtspolitischem Bewusstsein, um den Rassismus der Gegenwart zu verstehen. Dass es damit in der BRD nicht weit her ist, belegt Brockmeyers Verweis auf die großteils vergessenen Denkmalstürme, etwa der 60er Jahre, als auch dort erstmals eine kleine Minderheit gegen die ungebrochene Verherrlichung des deutschen Imperialismus und die »kompromittierenden Requisiten wilhelminischen Kolonialismus« Sturm lief. Ansonsten beweist die Historikerin, dass es der liberalen Geschichtsschreibung unbeirrt gelingt, Ursachen und Folgen auf den Kopf zu stellen: »Mit dem Kolonialismus kam der Rassismus von der Ideologie in die Praxis.« Darauf, dass gerade umgekehrt die Praxis der Versklavung und Zwangsarbeit, der Genozid an Völkern notwendigerweise sich selbst ihre institutionelle Legitimität, einen wissenschaftlich begründeten Rassismus und was sonst nicht alles zum ideologischen Überbau gehört, konstruierte, kann die diskursgewendete Geschichtswissenschaft einfach nicht kommen. (jj)