Ach, die Laschen ...« murmelte kürzlich ein Freund von mir. Auf dem Land lebend, übersetzt er Gebrauchsanweisungen ins Deutsche. Ich dachte an einen alten Werbeslogan staatlicher Drogenbekämpfer: »Hasch macht lasch!« Einer der wenigen Propagandasprüche, denen wir damals zustimmen konnten. Inzwischen kiffen wir allerdings nur noch, um in Schwung zu kommen – sachlich.

Mein Freund hatte jedoch an ein grundsätzliches Manko von Gebrauchsanweisungen gedacht, und zwar im simplen Kontext von Lasche-Falz-Schlitz. »Nehmen Sie die Lasche A) über den Falz B) und stecken sie in den Schlitz C) – Dann ist die Verpackung wieder zu und die Cracker schmecken auch nach einiger Zeit noch knackig und und werden nicht lappig«, sagte er. »Verstehst du?« Keine Frage.

Eine solche Gebrauchsanweisung in die Wirklichkeit einer Cracker-Verpackung zu übersetzen und sachgerecht danach zu handeln, ist kompliziert. Man könne davon ausgehen, so mein Freund, dass mehr als 80 Prozent der Cracker-Käufer es nicht lesen oder nicht verstehen. Jeder öffne die Verpackung auf seine Weise. Der eine mit Gewalt an einer Schwachstelle, der andere von oben mit dem Messer, ein dritter mit spitzen Fingern und Nachdenken. Problematisch werde das beim Zusammenbauen von IKEA-Möbeln, heikel bei Beipackzetteln von Medikamenten. Und schon das lesen des Zettels einer harmlosen Hautcreme könne abendfüllend sein, wenn man zum Beispiel alle Fremdworte darin google.

»Aber wer tut denn so etwas?« entfuhr es mir. »Das fragst du mich, den Übersetzer von Gebrauchsanweisungen?« Ich erzählte ihm daraufhin von der Hamburger Schriftstellerin Susanne Fischer. Als deren Sohn zur Schule kam, »stellte er einmal nach einer langen Autobahnfahrt entnervt fest, dass man nicht mehr nicht lesen kann, wenn man mal lesen kann. Die Kolonne der beschrifteten Lastwagen – Logistic Star, Logistic Heaven, Logistic Universe – hatte ihn total erschöpft.« Seine Mutter meint: »Auch ich kann nicht nicht lesen.« Allerdings würde sie »gern aus der Schrift aussteigen. Schrexit sozusagen«. Das schreibt sie in ihrem Erzählband »Norddeutsche Nebentischreportagen« (2019). Also, man will wenigstens nicht noch lauter Kleingedrucktes lesen.

Zurück zur Lasche. Die Wundertüte Wikipedia definiert: »Eine Lasche ist die eine Seite einer Verbindung, bei der zwei Stücke eines flachen Materials überlappend verbunden werden«. Ein klassisches Beispiel sei die Lasche beim Briefumschlag. »Ebenso finden Laschen bei Getränkedosen aus Aluminium Verwendung, so werden die sogenannten Aufreißlaschen zum Öffnen verwendet.«

Die Technikhistorikerin Luitgard Marschall beschreibt in ihrer Stoffgeschichte »Aluminium. Metall der Moderne« (2008), wie die ständige Verbesserung der Getränkedosen zur Monopolbildung führte. Sie erwähnt einen Ermal Fraze aus Ohio, der 1959 auf einem Landausflug den »Schlüssel« zum Öffnen seiner Dosenbiere vergessen hatte und sich schwor, einen Öffnungshebel zu konstruieren, der »fest mit dem Dosendeckel verbunden ist«. 1963 erreichte er sein Ziel und erhielt für seine »Getränkedose mit Aufreißlasche« das Patent.

Ich kenne zufällig einen Erfinder, Eddi Sadowski aus Wächtersbach, der das Problem, dass man die Dose mit der Lasche nicht vorübergehend wieder verschließen kann, löste – nachdem er beim Trinken aus einer Cola-Dose eine Wespe mitverschluckt hatte. Zunächst experimentierte er mit Deckeln von Tupperware, dann mit Knetgummi. Von einer Knetgummiform ließ er schließlich eine Zeichnung anfertigen. Ein Techniker vervollständigte sie ihm bis zur »Patentunterschriftsreife«. Eddi nannte den Dosenverschluss »Ploppy«. Eine Gummifabrik sollte ihm 24.000 Stück herstellen, er hatte mehrere Getränkegroßhändler als Abnehmer, aber die Fabrik ließ ihn hängen, die Großhändler sprangen ab. Er hatte sich einen BMW und einen blauen Anzug gekauft, versuchte, neue Händler zu akquirieren, aber schließlich hatte er seinen ganzen Keller voller »Ploppys« und einen Haufen Schulden. Es wird kleiner, aber sehr langsam, er arbeitet als Nachtwächter, und höchstens im Sommer wird er einige wenige seiner Ploppys los – bei Imbissbesitzern, Spätis und Schwimmbadkioskbetreibern. Auf Messen verschenkt er sie kartonweise mit der Bemerkung: »Mein Ploppy-Flop«.