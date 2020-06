»Corona – Kubas solidarische Hilfe«. Kuba-Infostand und Bilderwand. Sonnabend, 13.6., 10–18 Uhr, »David und Goliath«-Denkmal, Zeil 129, Frankfurt/M. Veranstalter: FG BRD-Kuba (Frankfurt/M.)

»Soziale Gerechtigkeit – auch für die Beschäftigten des Fleischwerks Rheinstetten!« Kundgebung. Es sprechen: Bundestagsabgeordneter Michel Brandt, Dieter Balle, Kreisrat im Landkreis Rastatt, Regionalrat Jürgen Creutzmann und der Kreistagsabgeordnete Martin Behr. Sonnabend, 13.6., 11 Uhr, Karlsruher Str. 44, Rheinstetten. Aufrufer: Die Linke (Rheinstetten)

»Niemand wird vergessen – Hic unutmadik«. Gedenken/Kundgebung. Am 13.6.2001 wurde Abdurrahim Özüdogru in seiner Änderungsschneiderei in der Gyulaer Straße vom NSU ermordet. Wir fordern Aufklärung! Sonnabend, 13.6., Start 13 Uhr, Siemens-/Ecke Gyualer Str., Nürnberg. Aufrufer: Initiative »Das Schweigen durchbrechen«, Bündnis »Straßenfest gegen Rassismus und Diskriminierung«

»Wir knüpfen ein Band der Solidarität«. Kundgebung. Die Pandemie trifft alle, doch nicht alle gleich. Jetzt muss dringend in das Sozialsystem, in den Klimaschutz, ins Gesundheitssystem und den Kultur- und Bildungsbereich investiert werden. Sonnabend, 13.6., 15 Uhr, Paradeplatz, Mannheim. Aufrufer: Aktionsbündnis »Unteilbar Mannheim«, Aktionsbündnis »Wir zahlen nicht für eure Krise!« (Mannheim) u. a.

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.