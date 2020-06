Vorbereitungen laufen

K. Morozov/Russian Defense Ministry/Handout via REUTERS

Am Montag haben in Russland offiziell die Proben für die Militärparade zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazideutschland begonnen. Wie auf dem Bild am Mittwoch in Alabino bei Moskau üben bis zum 24. Juni Tausende russische Soldaten für die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges. Dabei tragen sie Mund-Nasen-Schutz sowie Handschuhe zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus. Die Parade, die traditionell am 9. Mai stattfindet, war wegen der Pandemie verschoben worden. Am 29. Mai erklärte Präsident Wladimir Putin den 24. Juni per Dekret zum arbeitsfreien Feiertag bei voller Lohnzahlung. An dem Tag soll es in Moskau und 28 weiteren Städten Truppenparaden geben. Auch ein Feuerwerk sowie eine Flugshow sind in der Hauptstadt geplant. Am 24. Juni 1945 war auf dem Roten Platz in Moskau erstmals der Sieg über Nazideutschland mit einer Parade gefeiert worden. (dpa/jW)