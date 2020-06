Wisch und weg

AP Photo/dpa Ein Job für Django: Die weißen Massen strömten in das US-Bürgerkriegsepos »Vom Winde verweht« (New York, Dezember 1939)

Nicht nur Joseph Biden, auch das neue Fernsehen der Streamingdienste weiß: So uralten wie tödlichen Ausbeutungs- und Ausschließungsstrukturen wie dem Rassismus kommt man am besten mit einer Extraportion Symbolpolitik und Gratismut bei. Deshalb teilte der US-Streaminganbieter HBO Max am Dienstag mit, das US-Bürgerkriegsepos »Vom Winde verweht« von 1939 wegen rassistischer Komponenten vorübergehend aus seinem Angebot zu entfernen. Man werde es später »mit einer Erläuterung seines historischen Kontextes und einer Distanzierung von den rassistischen Darstellungen« wieder ins Programm nehmen.

Die Adaption eines Romans von Margaret Mitchell ist die kommerziell erfolgreichste Holly­woodproduktion aller Zeiten, verharmlost aber die Sklaverei in den US-amerikanischen Südstaaten. »Schwarze treten vornehmlich als Idealsklaven in Erscheinung, die sich mit ihren ›Gentlemännern‹ und Herrinnen identifizieren und etwa den Status geliebter Haustiere haben«, schrieb Stefan Gärtner in dieser Zeitung anlässlich einer Neuübersetzung über Mitchells Vorlage, was im Film nicht anders ist und natürlich auch afroamerikanischen Bürgerrechtlern wie Malcolm X auffiel.

Heutzutage lassen dagegen antirassistische Rachefantasien wie Quentin Tarantinos »Django Unchained« (2012) die Kinokassen klingen, weshalb ernstlich bezweifelt werden darf, dass sich selbst Jugendliche noch von einem 30er-Jahre-Schinken die Sklaverei schönfärben lassen. Als Renner auf »White Supremacy«-Filmabenden ist die 220minütige Historienromanze ebenfalls bislang nicht aufgefallen. Das könnte sich nun ändern, jedenfalls wurde der Filmklassiker nach der HBO-Ankündigung zum Amazon-Bestseller.

Ob der publicityträchtigen Aktion wollte auch eine Urgroßmutter des klassischen Fernsehens, die britische BBC, nicht hinten anstehen, und kippte am Mittwoch die Sketch-Show »Little Britain« (2003–2006) aus ihrer Mediathek; die Streamingdienste Netflix und Britbox zogen prompt nach. »Die Zeiten haben sich geändert«, hieß es in einer Mitteilung. Der Grund: die Darstellung schwarzer und asiatischer Charaktere durch Weiße. Jene kommen in der drastisch mit Vorurteilen spielenden Serie zwar nicht schlechter weg als weiße Figuren. Die »Little Britain«-Erfinder Matt Lucas und David Walliams hatten dennoch bereits in der Vergangenheit betont, sie würden derart »grausame Comedy« heute nicht mehr machen, und eingestanden, durch die Darstellung nichtweißer Figuren »einfache Lacher« erzielt zu haben.

Der Gedanke, durch die symbolische Löschung problematischer Kunstwerke dem allgegenwärtigen und systemimmanenten Rassismus einen Schlag versetzt zu haben, nimmt sich freilich nicht weniger einfach aus. Auch Mittwoch nacht wurden die Flure der BBC- und HBO-Büros vermutlich nicht von Weißen gewischt.