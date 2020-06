Nachschlag: Hass aufs Patriarchat

Soeren Stache/dpa Schriftstellerin Sibylle Berg, hier bei einer Lesung 2019, fiel bei Flux FM unter die Rubrik »Lesen und lesen lassen«

Bei dem Berliner Radiosender Flux FM gibt es die interessante Rubrik »Lesen und lesen lassen«, in der der sendereigene Literaturkritiker Jörg Petzold Bücher per Ausschnittlesung vorstellt. Donnerstag vormittag wurde den Hörenden der Sammelband »Und wie wir hassen!«, herausgegeben von Lydia Haider (Kremayr & Scheriau, Wien 2020), schmackhaft gemacht. Petzold las einen Auszug aus Sibylle Bergs Beitrag »Fußball«, in dem sie den Hass auf ihren Sohn in Worte fasst. Eine Mutter hasst ihren Sohn? Mitnichten! Sie hasse, dass er zu dem wurde, was »ein Mann in seiner Reinform« sei, schreibt sie: »Ein Affe auf zwei Beinen.« Hier endet der für die Ausstrahlung gewählte Ausschnitt, doch eigentlich relevant war das, was dem voranging, nämlich die Zusammenfassung von Bergs Erfahrungen als Frau mit der sie umgebenden Männlichkeit. Der Blick auf die Rubrikwebsite kann wärmstens empfohlen werden. Dort finden sich weitere gelesene Ausschnitte und ein wunderbares Fazit Petzolds über die »Scheißigkeit der Welt«. (ahe)