Mindestlohn von zwölf Euro gefordert

Düsseldorf. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung plädiert für eine schrittweise Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde. Schätzungsweise zehn Millionen Beschäftigte in Deutschland könnten davon profitieren, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme für die Mindestlohnkommission. Das wäre eine erhebliche Anhebung der gesetzlichen Lohnuntergrenze, die aktuell bei 9,35 Euro liegt. Die Mindestlohnkommission aus Vertretern von Unternehmen, Gewerkschaften und von Wissenschaftlern bereitet einen Vorschlag für die Erhöhung zum 1. Januar 2021 vor. (dpa/jW)