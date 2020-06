»Das ist auch ein Erfolg der Gegenproteste«

Christophe Gateau/dpa Protest gegen »Hygienedemos« vor der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz (23.5.2020)

Seit einigen Wochen demonstrieren wie auch in anderen deutschen Städten Menschen auf sogenannten Hygienedemos in Berlin. Was für Leute trifft man auf diesen Kundgebungen?

Das ist ein heterogenes Spektrum: bürgerliches Klientel, Menschen aus der Ostberliner Kulturszene, Impfgegner, Esoteriker, dazu aber auch Rechtsextreme, sogenannte Reichsbürger, rechte Hooligans, Rocker, deutsch-türkische Rechte sowie AfD-Vertreter. Viele Teilnehmende wehren sich vehement dagegen, rechtsextrem oder verschwörungsideologisch genannt zu werden. Die meisten scheinen sich aber nicht gleichermaßen darüber zu empören, dass Rechtsextreme sich ihnen anschließen oder immer wieder strukturell antisemitische Narrative auf Schildern und T-Shirts oder in Videos geteilt werden. Eine glaubwürdige Abgrenzung ist bisher nicht wahrnehmbar. Wir bezeichnen diese Versammlungen deshalb bislang als »rechtsoffen«.

Wie war die Situation in den zurückliegenden Wochen?

Bis Mitte Mai fanden die sogenannten Hygienedemos regelmäßig um den Rosa-Luxemburg-Platz herum statt. Hier traf sich eine selbsternannte Opposition, die sich als Widerstand gegen die »Anti-Corona-Maßnahmen« eines als autoritär empfundenen Staates inszenierte. Hinzu kamen Versammlungen von Rechtsextremen an verschiedenen Orten in Berlin-Mitte. Inhaltliche Grundlagen sind vor allem die Verharmlosung der Pandemie bis hin zu Erzählungen, die die Pandemie als Erfindung darstellen, um die Bürger ihrer Grundrechte zu berauben. Feindbilder dieser verschwörungsideologischen Mobilisierung sind neben Politikern vor allem Wissenschaftler, prominente Persönlichkeiten – allen voran Bill Gates – und Journalisten, aber auch Akteure der zivilgesellschaftlichen Gegenproteste. Antisemitische Bilder und Verschwörungserzählungen sind ein Bindeglied zwischen den verschiedenen Spektren und knüpfen an Einstellungen in der Mehrheitsgesellschaft an.

Ab wann gab es besagte Gegenproteste? Welche Auswirkungen hatten sie?

Von Anfang an positionierten sich Anwohner rund um den Rosa-Luxemburg-Platz zum Beispiel unter dem Motto »Wir sind nicht eure Kulisse«. Viele Gruppen schlossen sich unter dem Hashtag »Reclaim Rosa-Luxemburg-Platz« zusammen, wie die VVN-BdA oder das Kulturbündnis »Reclaim Club Culture«. Sie protestierten gegen Verschwörungsideologie und Antisemitismus und setzten auch eigene inhaltliche Akzente. Die Anwohnerinitiative um die Torstraße rief gemeinsam mit »Berlin gegen Nazis«, der Volksbühne, den »Omas gegen rechts« und anderen zum »Abstandhalten gegen rechts« auf. Das hat die Stimmung sehr verändert. Dass die Akteure der rechtsoffenen Veranstaltungen den Ort gewechselt haben und weniger geworden sind, ist auch ein Erfolg der Gegenproteste.

Welche Entwicklung erwarten Sie für die Zukunft, nachdem mittlerweile viele Maßnahmen gelockert wurden?

Wir sehen eine Zerfaserung und sinkende Teilnehmendenzahlen. Gleichzeitig gibt es an diesem Samstag wieder Anmeldungen, zum Beispiel für einen länger geplanten rechtsextremen Aufzug. Zudem ist in direkter räumlicher Nähe eine »Großdemo« aus dem rechtsoffenen Spektrum angekündigt. Dazu kursiert ein gemeinsamer Aufruf, unter anderem von der »Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand« mit anderen Zusammenschlüssen. Das ist ein Versuch, dieses Milieu wieder geeint auf die Straße zu bringen. Die angebliche Abgrenzung nach rechts ist scheinbar auch räumlich wieder ad acta gelegt. Wir können also keine Entwarnung geben, auch weil die entstandenen Vernetzungen der Akteure und die hohe Reichweite einzelner nicht zu unterschätzen sind. Aus bisher dezentral über »Social Media« organisierten Gruppen könnten sich durchaus feste Strukturen entwickeln. Eine langfristige Entwicklung können wir aber noch nicht absehen.