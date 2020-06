Bericht: Neonazis trainierten in Russland

Berlin/St. Petersburg. Neonazis aus Deutschland sollen laut einem Medienbericht in Russland für Kampfhandlungen trainiert worden sein. Die paramilitärische Ausbildung in einem speziellen Lager bei St. Petersburg hätten Mitglieder der NPD-Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten und der Partei »Der III. Weg« absolviert, hieß es bei Focus online am Freitag, das Magazin berief sich dabei auf »Sicherheitskreise«. Die Teilnehmer seien im Umgang mit Waffen und Sprengstoff sowie für den militärischen Nahkampf in einem Lager der »russischen Imperialbewegung« trainiert worden. (dpa/jW)