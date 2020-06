Kinderbuchpreis

Die Berliner Autorin Julia Blesken erhält für ihr Manuskript »Auf dem Weg nach Kolomoro« den ersten Kirsten-Boie-Preis für Kinderliteratur. In der unveröffentlichten Geschichte für Acht- bis Elfjährige hat das Mädchen Jennifer seinem Großvater versprochen, seine Asche dort zu verstreuen, wo er sich im Leben am wohlsten gefühlt hatte, in seiner Gartenkolonie. Die Autoren entlasse ihre »liebevoll« entworfenen Figuren »ins Leben, um zu beobachten, wie sie damit klarkommen – ein literarisches Verfahren, das sich aufs schönste bewährt«, teilte die unabhängige Jury zur Begründung ihrer Entscheidung mit. Der nach einer Hamburger Kinder- und Jugendbestsellerautorin benannte Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und mit einer garantierten Veröffentlichung in den Verlagen Friedrich Oetinger oder Carlsen verbunden. Verliehen werden soll er am 16. Juni in Anwesenheit der Namenspatronin. (dpa/jW)