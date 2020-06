Afghanistan: Tote nach Bombenattentaten

Kabul. Im Süden Afghanistans sind am Mittwoch mindestens zehn Zivilisten durch eine am Straßenrand versteckte Bombe getötet worden. Vier weitere seien in der Provinz Kandahar verletzt worden, als ihr Fahrzeug von einer Explosion erfasst wurde, sagte ein Polizeisprecher gegenüber dpa. In der Nacht zuvor waren in der Provinz Paktia ein Polizeichef und drei weitere Polizisten durch einen Sprengsatz getötet worden, als sie einen Angriff auf einen Kontrollposten abwehren wollten. Bereits am Dienstag waren sieben Wanderarbeiter durch eine am Straßenrand versteckte Bombe im Norden Afghanistans getötet worden. (dpa/jW)