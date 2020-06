Tschechien und Slowakei öffnen Grenze

Prag. Tschechen und Slowaken können ab dem heutigen Donnerstag wieder frei ins jeweils andere Land reisen. Das kündigte der neue slowakische Regierungschef Igor Matovic bei seinem Antrittsbesuch in Prag am Mittwoch an. Bisher war dies nur für 48 Stunden möglich. »Wir stellen die Tschechoslowakei wieder her, indem wir die völlige Bewegungsfreiheit zwischen der Slowakei und Tschechien ermöglichen«, erklärte der konservative Politiker. Pandemiebedingt hatten Prag und Bratislava Mitte März ihre Grenzen dichtgemacht. (dpa/jW)