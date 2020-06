Untersuchung nach Anschlag in Afghanistan

Kabul. Afghanistans Präsident Aschraf Ghani hat am Tag nach dem Bombenattentat auf eine Moschee in Kabul eine Untersuchung des Anschlags angekündigt. Dies teilte sein Regierungssprecher Sedik Sedikki am Mittwoch mit. Einem bei dem Bombenanschlag getöteten islamischen Gelehrten erwies Ghani zudem die letzte Ehre. Sein Sprecher verbreitete am Mittwoch ein Foto, das Ghani und Regierungsvertreter vor dem Sarg des Geistlichen Mohammad Ajas Niasi zeigte. Der in Afghanistan bekannte Niasi und ein weiterer Mann starben am Dienstag abend nach dem Anschlag in einer Moschee im Zentrum Kabuls, zwei weitere wurden verletzt. (dpa/jW)