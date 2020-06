Ermittlungen gegen Expräsident in Kolumbien

Bogotá. In einem mutmaßlichen Spionageskandal des Militärs in Kolumbien hat das Oberste Gericht eine Untersuchung gegen den rechten Senator und ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe eröffnet. Uribe habe möglicherweise Informationen erhalten, die aus illegalen Aktivitäten des Militärgeheimdienstes stammten, teilte das Gericht am Dienstag abend (Ortszeit) auf Twitter mit. Wie der Sender Telesur berichtete, habe das Gericht entschieden, gegen Uribe zu ermitteln, nachdem Beweise für dessen Verwicklung in die Bespitzelung kolumbianischer und ausländischer Journalisten, Politiker, Anwälte und Nichtregierungsorganisationen gefunden worden seien. (dpa/jW)