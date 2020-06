Mehr Beschäftigte in Pharmaindustrie

Frankfurt. Die Beschäftigtenzahl der Arzneihersteller in der BRD hat in den letzten Jahren leicht zugenommen. In der Branche arbeiteten 2019 knapp 120.000 Menschen, teilte der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH) am Mittwoch in Berlin mit. Das sei ein Anstieg von etwa fünf Prozent in fünf Jahren. Im Vorjahr hätten die Betriebe Waren im Wert von 81 Milliarden Euro exportiert, 19 Prozent mehr als 2014. (dpa/jW)