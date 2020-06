Flughafen Tegel bleibt doch offen

Berlin. Der Berliner Flughafen Tegel wird nun doch nicht vorübergehend geschlossen. Man rechne wieder mit steigenden Passagierzahlen, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Mittwoch zur Begründung. Beide Berliner Flughäfen – Tegel und Schönefeld – würden gebraucht. Zuvor hatte die Bundesregierung angekündigt, ihre Reisewarnung für 29 europäische Länder am 15. Juni aufzuheben. Der innenstadtnahe Berliner Flughafen Tegel war mit mehr als 24 Millionen Fluggästen Nummer vier in der BRD. Die Flughafengesellschaft Berlin- Brandenburg hat durch die Krise bislang mit Einnahmeausfällen in dreistelliger Millionenhöhe zu kämpfen. (dpa/jW)