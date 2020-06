Opel-Stammwerk fährt Produktion hoch

Frankfurt/Main. Opel fährt nach gut zwei Monaten coronabedingter Pause die Produktion im Stammwerk Rüsselsheim wieder hoch. Im Werk Eisenach werde die Produktion zudem an diesem Mittwoch wieder aufgenommen. Der Standort Kaiserslautern, wo Komponenten und Motoren gefertigt werden, hatte die Unterbrechung bereits Mitte Mai beendet. Laut gestrigen Berichten der Tageszeitungen der VRM-Gruppe betonte Opel-Chef Michael Lohscheller in einer Information an die Mitarbeiter, dass allerdings die Nachfrage den Takt vorgeben werde. Im Opel-Werk Rüsselsheim arbeiten etwa 2.400 Menschen. (dpa/jW)