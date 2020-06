Biden gewinnt Serie von US-Vorwahlen

Washington. Der frühere US-Vizepräsident Joseph Biden hat als einziger Anwärter bei der Demokratischen Partei weitere Vorwahlen in mehreren Bundesstaaten gewonnen. Der 77jährige sammelte damit Hunderte zusätzliche Delegiertenstimmen für seine geplante Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Die Staaten Indiana, Maryland, Montana, New Mexico, Pennsylvania, Rhode Island und South Dakota sowie die US-Hauptstadt Washington hatten am Dienstag (Ortszeit) Vorwahlen abgehalten. (dpa/jW)