Proteste in Frankreich gegen Polizeigewalt

Paris. Unter dem Eindruck der Proteste gegen Polizeigewalt in den USA sind auch in Frankreich Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Anlass für eine nicht genehmigte Kundgebung in Paris mit 20.000 Teilnehmern am Dienstag abend waren neue medizinische Befunde zum Tod eines schwarzen jungen Mannes in französischem »Polizeigewahrsam« im Jahr 2016. Nach den Demonstrationen kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei und zu Festnahmen. Die Kundgebungen in Paris und anderen Städten standen unter dem Motto »Gerechtigkeit für Adama Traoré«. Der 24jährige aus der Pariser Vorstadt Beaumont-sur-Oise war gestorben, nachdem er Widerstand gegen die Festnahme seines Bruders geleistet hatte. Eine neue Untersuchung im Auftrag der Familie geht davon aus, dass der junge Schwarze erstickte, weil er von der Polizei bäuchlings am Boden »fixiert« wurde. (AFP/jW)