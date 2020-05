AfD-nahe Stiftung beschließt Abberufung

Berlin. Die von Erika Steinbach geleitete AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung hat sich von einem Vorstandsmitglied getrennt, meldete dpa am Dienstag abend. Demnach sprachen sich 27 Mitglieder für die Abberufung von Erik Lehnert aus, 21 Mitglieder stimmten dagegen, fünf enthielten sich. Aus Parteikreisen hieß es, Stein des Anstoßes sei Lehnerts Einsatz für das neurechte »Institut für Staatspolitik« (IfS) des Verlegers Götz Kubitschek in Schnellroda (siehe jW vom 14. Mai). Steinbach hatte kürzlich der Taz gesagt: »Die führende Funktion von Herrn Dr. Lehnert als Vorsitzender des IfS verträgt sich aufgrund der Entscheidung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, das IfS wegen extremistischer Tendenzen als Verdachtsfall einzustufen und damit permanent zu beobachten, nicht mit der Satzung unserer Stiftung und damit seiner Mitgliedschaft in unserem Vorstand«. (dpa/jW)