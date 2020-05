Mehr Straftaten von Rechten

Kay Nietfeld/dpa Wohl zur Vorbereitung von Attentaten horten einzelne »Elitesoldaten« der Bundeswehr geraubte Kriegswaffen (Symbolbild)

In der Bundesrepublik haben die Behörden im Jahr 2019 einen Anstieg der als politisch motiviert eingestuften Straftaten von 14,2 Prozent auf rund 41.000 einzelne Delikte festgestellt. Dies geht aus der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik hervor, welche am Mittwoch in Berlin gemeinsam von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes, präsentiert wurde. Demnach geht mit 22.342 mehr als die Hälfte jener Straftaten auf das Konto von Tätern aus dem rechten Spektrum. Hier lag der Anstieg gegenüber dem Vorjahr bei 9,4 Prozent. Sie seien zudem verantwortlich für die meisten Fälle von Körperverletzung und zu 93 Prozent gingen die 2.032 verzeichneten antisemitischen Straftaten auf ihr Konto. Bei der Statistik zur politisch motivierten Kriminalität handelt es sich um eine sogenannte Eingangsstatistik. Das heißt, die Straftaten werden bereits beim ersten Anfangsverdacht erfasst.

Angesichts dieser Entwicklung zeige sich, dass staatliche Maßnahmen gegen Faschisten in der BRD »offenbar wenig Eindruck« auf die hiesige Neonaziszene machen würden, kritisierte am Mittwoch die Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke (Die Linke). »Der Kampf gegen sie wird nicht mit neuen Gesetzen oder gar einer Stärkung der Verfassungsschutzbehörden gewonnen.« Statt dessen bräuchten gesellschaftliche Initiativen gegen rechts »umgehend eine erweiterte und vor allem langfristige Finanzierung«.

Derweil plant das Bundesverteidigungsministerium offenbar eine genauere Überprüfung des Kommandos Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr. Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) setzte dazu eine Arbeitsgruppe ein, wie die Deutsche Presseagentur am Mittwoch berichtete. Nach Waffenfunden auf dem Grundstück eines KSK-Soldaten sei zudem eine Verschärfung der Sicherheitsvorschriften für die Lagerung von Waffen, Munition und Sprengstoff geplant, wie der Spiegel am Montag abend mit Verweis auf ein vertrauliches Dokument für den Bundestag berichtete.

Dieses bestätige einen Bericht des Magazins von vergangener Woche, wonach in einem unterirdischen Waffenversteck auf dem Grundstück des KSK-Soldaten Philipp Sch. neben einem Sturmgewehr vom Typ »AK 47« Tausende Stück Gewehr- und Pistolenmunition sowie vier 500-Gramm-Pakete des hochexplosiven PETN-Sprengstoffs gefunden worden waren. (dpa/jW)