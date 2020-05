Sachsen: Erneut Wahl von Kulturamtschef

Radebeul. Der Oberbürgermeister der sächsischen Stadt Radebeul, Bert Wendsche, hat Widerspruch gegen die Ernennung des neurechten Autors Jörg Bernig zum Kulturamtschef eingelegt. Das berichtete der MDR am Dienstag abend online. Demnach hatte Wendsche seinen Beschluss bereits am Montag abend nach einer Sondersitzung mit dem Ältestenrat des Radebeuler Stadtrats mitgeteilt. Das Gremium soll noch einmal über die Besetzung des Amtes entscheiden. Er erachte den Beschluss der nichtöffentlichen Sitzung als nachteilig für die Stadt, so Wendsche. Bernig war am vergangenen Mittwoch mit knapper Mehrheit gegen eine Mitbewerberin aus Annaberg-Buchholz zum neuen Amtsleiter gewählt worden (siehe jW vom 27. Mai). Wie eine Sprecherin der Stadt auf Nachfrage des Senders mitgeteilt habe, werde es erneut eine nichtöffentliche Sitzung geben, wo die Stadträte zwischen den beiden Kandidaten entscheiden müssen. Laut Gemeindeordnung müsse das innerhalb von drei Wochen nach der ersten Wahl passieren. (jW)