»Dann hätten wir einen Märtyrer geschaffen«

André Wirsig/dpa Schon 2013 gut gelaunt: Jörg Bernig (links) bekommt vom Oberbürgermeister von Radebeul, Bert Wendsche, den Radebeuler Kunstpreis überreicht

Vergangene Woche wählte der Radebeuler Stadtrat mit den Stimmen von AfD und CDU den Schriftsteller Jörg Bernig zum neuen Leiter des dortigen Kulturamtes. Bernig propagiert einen Verschwörungsmythos von einem »großen Plan zur Umvolkung«, ist eng verbandelt mit der neurechten Kaderschmiede des »Instituts für Staatspolitik« – und seit 2005 Mitglied des deutschen PEN (jW berichtete). Wird ihr Verband von Rechten unterwandert?

Nein, er ist eine Ausnahme. Natürlich gibt es bei einem Schriftstellerverband mit 760 Mitgliedern ein breites Spektrum unterschiedlicher Meinungen. Als er 2005 beim PEN eintrat, gab es die AfD noch nicht.

Bernig ist kein kleines Licht der völkisch-nationalen Szene. Ist er bei PEN in der Vergangenheit auffällig geworden?

Im PEN ist er ein unbeschriebenes Blatt. Ich kann mich an keine Jahrestagung erinnern, an der er teilgenommen hat, an keine Debatte, in der er auffiel.

Wie bewerten Sie die Wahl in Radebeul?

Es ist schon der zweite Fall, bei dem die CDU eine zweifelhafte Rolle einnimmt. Nach der Ministerpräsidentenwahl von Thomas Kemmerich in Thüringen, der sich im Februar mit Stimmen von AfD, CDU und FDP wählen ließ, sollte man meinen, die Partei hätte dazugelernt. Wenn sie nun im sächsischen Radebeul mit ihren Stimmen die AfD salonfähig macht, haben wir es mit einer ähnlichen Grundkonstellation zu tun. Da muss eine Grenze gezogen werden.

Seit wann ist Ihnen Bernig ein Begriff?

Als wir vor einigen Monaten über rechte Tendenzen diskutierten und die Gefahren, die auf den PEN zukommen könnten, tauchte sein Name auf. In dem Zusammenhang wurden noch zwei weitere Personen genannt – eine davon ein Stadtrat der AfD, dessen Namen ich nicht nennen möchte, um ihn nicht aufzuwerten. Es ging darum, was wir als Verband machen können, um uns scharf abzugrenzen. Jetzt, nachdem die Debatte über Bernig als Kulturamtsleiter begann, haben wir unaufgeregt, aber sofort und klar Stellung bezogen. Wir fordern ihn auf, zu prüfen, inwieweit er seine Verpflichtung gegenüber der PEN-Charta wahrnehmen kann, und gegebenenfalls die notwendigen Konsequenzen zu ziehen.

Wo sehen Sie die Reibungspunkte zwischen den politischen Ansichten Bernigs und Ihrem Verband?

Er hat unsere Charta unterschrieben und müsste wissen, dass die Positionen, die er vertritt, damit nicht vereinbar sind. Der deutsche PEN als Mitglied im internationalen PEN wendet sich mit aller Schärfe gegen nationalistische Bewegungen, insbesondere gegen Positionen, wie sie AfD, Pegida und ähnliche Gruppierungen vertreten. Derartige politische Formationen stehen den Grundüberzeugungen des PEN – Freiheit, Vielfalt, Solidarität – entgegen. Wir verpflichten uns, jedwede Form von Hass – wie etwa Rassen-, Klassen- oder Völkerhass – mit äußerster Kraft zu bekämpfen.

Könnten Sie den Mann nicht aus Ihrem Verband ausschließen?

Auch darüber diskutieren wir. Allerdings ist das schwierig, weil der PEN ein Anwalt des freien Wortes ist. Da stellt sich die Frage, wo die Eingrenzung des Wortes und damit eine eklatante Verletzung der Charta beginnt. Das könnte auch juristische Konsequenzen haben. Würden wir eine solche Auseinandersetzung verlieren, hätten wir einen Märtyrer geschaffen.

Meinen Sie, Bernig wird auf Ihre Aufforderung eingehen und austreten?

Ich befürchte nicht. Zu sagen, ich bin auch Mitglied bei PEN, ist für ihn eine Art Feigenblatt, um harmlos zu erscheinen. Wir werden deshalb stets neu einordnen müssen, ob er gegen unsere Charta verstößt. Zudem werden wir bei zukünftigen Fällen vorsichtig sein müssen. Neue Mitglieder kommen per Zuwahl zu uns. Sie brauchen zwei Bürgen, die sie vorschlagen, müssen sich zur Charta bekennen und werden mehrheitlich bei der Jahrestagung gewählt. Da müssen wir wachsam sein.