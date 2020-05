Regierung für weitere Tabakwerbeverbote

Berlin. Die große Koalition will nach langem Ringen weitere Werbebeschränkungen fürs Rauchen auf den Weg bringen. »Ich bin froh, dass wir endlich gemeinsam mit der Union einen Gesetzentwurf für ein umfassendes Verbot der Tabakaußenwerbung in den Bundestag einbringen können«, sagte SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch am Mittwoch. Vor­gesehen ist, Plakatwerbung ab 2022 schrittweise zu verbieten. Weitergehende Verbote sind für Marketingaktionen geplant. Über die Gesetzespläne soll der Bundestag am Freitag nächster Woche erstmals beraten. (dpa/jW)