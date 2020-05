Grundrecht durchgesetzt

Daniel Reinhardt/dpa Protest in Zeiten der Pandemie: »Seebrücke«-Aktivisten an der Hamburger Binnenalster (18.4.2020)

Seit Wochen versucht die Organisation »Seebrücke Hamburg«, Demonstrationen mit mehreren hundert Teilnehmern durchzusetzen. Bislang musste sie sich mit Mahnwachen von wenigen Aktivisten begnügen. Nun konnte sie einen Erfolg verbuchen: Das Verwaltungsgericht Hamburg hob am Mittwoch das Verbot einer für den morgigen Sonnabend auf dem Rathausmarkt angemeldeten Kundgebung unter dem Motto »Leave no one behind! Evacuate now!« (Lasst niemanden zurück! Lager jetzt evakuieren!) auf. Wie in vielen anderen deutschen Städten kann damit auch in der Hansestadt am Aktionstag von »Seebrücke« demonstriert werden, um auf die katastrophale Situation in den griechischen Flüchtlingslagern hinzuweisen.

»Das ist ein wichtiger Erfolg für die Versammlungsfreiheit und gegen den überschießenden Autoritarismus der Hamburger Polizei«, erklärte Christoph Kleine, Sprecher von »Seebrücke Hamburg« am Donnerstag auf jW-Nachfrage. Deniz Celik, innenpolitischer Sprecher der Linksfraktion in der Bürgerschaft, nannte den Beschluss gegenüber jW ein »wichtiges Signal«, das die Versammlungsfreiheit stärke. Der Senat stehe jetzt in der Pflicht, »unverzüglich seine restriktive, versammlungsfeindliche Praxis zu ändern«. Versammlungen müssten grundsätzlich unter Auflagen und ohne Genehmigungsvorbehalt ermöglicht werden. »Gesundheitsschutz darf nicht länger gegen das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ausgespielt werden«, so Celik.

Die Versammlungsbehörde, die in der Hansestadt zur Polizei gehört, hatte die Beschränkung auf 50 Teilnehmer in ihrer Verbotsverfügung mit der Coronapandemie begründet. Das Verwaltungsgericht erlaubte dagegen die angemeldete Zahl von 900 Demonstranten, ergänzte lediglich die Auflagen für eine sichere Durchführung der Kundgebung. Gegen den Beschluss kann die Polizei noch Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einlegen. »Seebrücke«-Sprecher Kleine appellierte an die Versammlungsbehörde, auf weitere Rechtsmittel zu verzichten. Er verwies darauf, dass in anderen Städten größere Demonstrationen längst wieder erlaubt seien, so die von sogenannten Coronaleugnern in Stuttgart.

Auch in Hamburg hatte es bereits Kundgebungen dieser Art gegeben, bei denen sich weit mehr als 50 Demonstranten versammelten, und das ohne einen Mundschutz zu tragen und Abstand zu halten. »Da hat die Polizei nichts gemacht, vielleicht weil sie meint, das sei bürgerlicher Protest, dem sie ideologisch nähersteht«, so Kleine. Von den »Aktionen der Coronaleugner und Verschwörungsideologen« grenze sich die »Seebrücke« klar ab. »Die predigen den Egoismus und haben zahlreiche Nazis in ihren Reihen. Wir wollen Solidarität und Schutz für alle und stehen klar gegen rechts«, so Kleine. Der Infektionsschutz werde sehr ernst genommen, sagte der »Seebrücke«-Sprecher weiter. Darum werde man auch die Auflagen des Verwaltungsgerichts umsetzen, etwa eine Kennzeichnung von Korridoren und Abständen.

Seit Wochen fordern zahlreiche Organisationen die Evakuierung und Auflösung der Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln. »Seebrücke« warnte im Aufruf für den bundesweiten Aktionstag angesichts der Untätigkeit von Bundesregierung und EU vor einer »humanitären Katastrophe«. In den Lagern seien die Menschen dem Coronavirus »weiterhin auf engstem Raum ausgeliefert«. Der Aufruf von »Seebrücke« wird von weiteren NGO mitgetragen, darunter »Fridays for Future«, »Ende Gelände«, »Pro Asyl«, Rettungsorganisationen wie »Sea-Watch« und den Flüchtlingsräten.

»Seebrücke Hamburg« will mit der Kundgebung auf dem Rathausmarkt auch der Forderung gegenüber der Stadt Nachdruck verleihen, ein Landesaufnahmeprogramm für mindestens 1.000 Menschen aus den griechischen Lagern zu organisieren. Damit könne die Stadt »ihren Teil zur Evakuierung der Lager auf den griechischen Inseln leisten, in denen unerträgliche humanitäre und sanitäre Zustände herrschen«. Man sei es leid, dass immer wieder auf die Verantwortung des Bundesinnenministeriums verwiesen werde, da Hamburg eigene Schritte unternehmen könne, sagte Kleine. In den laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Bündnis 90/Die Grünen wurde bislang über die Aufnahme von lediglich 150 Flüchtlingen aus den griechischen Lagern gesprochen.