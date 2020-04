Berlin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier rechnet ungeachtet der Coronakrise mit dem baldigen Abschluss eines Investitionsabkommens der Europäischen Union mit China. Das solle noch in diesem Jahr erfolgen, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Damit würden auch deutsche Investitionen in China »umfassend geschützt«. Deutschland übernimmt am 1. Juli für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft. (Reuters/jW)