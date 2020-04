Rechtes Stelldichein

Christoph Schmidt/dpa Gänzlich »unpolitisch«: Michael Ballweg am vergangenen Samstag in Stuttgart

Der IT-Unternehmer Michael Ballweg fühlt sich durch die Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg in seinen Grundrechten eingeschränkt. Seit einigen Wochen demonstriert er deshalb auf dem Stuttgarter Schlossplatz mit Gleichgesinnten für das Grundgesetz. »Querdenken« hat er seine Bewegung genannt. Zunächst hatte die Stadt ihm die Kundgebung mit Hinweis auf die Coronaverordnung untersagt. Doch nachdem das Bundesverfassungsgericht einem Eilantrag Ballwegs stattgegeben hatte, durfte er seine Veranstaltung schließlich doch durchführen.

Nach eigenem Bekunden ist der Unternehmer »unpolitisch«, lediglich die Sorge um die im Grundgesetz garantierten Freiheitsrechte treibe ihn auf die Straße. Eine gewisse politische Ahnungslosigkeit darf man Ballweg durchaus attestieren. So nahm er gleich bei der ersten Kundgebung die Visitenkarte von Heinrich Fiechtner entgegen. Ballweg wusste offenbar nicht, mit wem er es zu tun hat. Eine derartige Wissenslücke kommt in der Region Stuttgart schon fast einem Kunststück gleich.

Denn Fiechtner versteht sich seit Jahren darauf, sich selbst und seine rechte Agenda öffentlichkeitswirksam zu inszenieren. Er saß von 2014 bis 2019 im Stuttgarter Gemeinderat, zunächst für die AfD, nach einem parteiinternen Zerwürfnis schließlich für ein anderes Bündnis, und hat auch im Landtag als Fraktionsloser ein Mandat. Bei der Kundgebung am 18. April setzte sich Fiechtner demonstrativ über die Infektionsschutzbestimmungen hinweg und begrüßte Bekannte mit Handschlag. Die von Ballweg eingesetzten Ordner machten keine Versuche, das zu unterbinden, die danebenstehende Polizei tat auch nichts.

Fiechtner ist allerdings nicht der einzige Teilnehmer aus dem rechten Spektrum. Fotoaufnahmen des Antifaschistischen Aktionsbündnisses Stuttgart und Region (AABS) zeigen, dass ein kleines »Who›s who« der rechten Szene öffentlich seine Sorge um das Grundgesetz bekunden möchte. Einer davon ist Oliver Hilburger, Gründungsmitglied und Vorsitzender der rechten Gewerkschaft »Zentrum Automobil« und jahrelanges Mitglied der Rechtsrockband »Noie Werte«. Neben dem Verschwörungsideologen Michael Stecher identifizierte das AABS eine ganze Reihe von AfD-Funktionären auf der Kundgebung vom 25. April, so etwa den ehemaligen sowie den aktuellen Sprecher des Stuttgarter Kreisverbands und einen Landtagsabgeordneten der Partei.

»Zwar möchte der Anmelder und Initiator der Kundgebungen, Michael Ballweg, laut eigenen Angaben angeblich die Vereinnahmung der Veranstaltungen durch Parteien unterbinden. Eine eindeutige Distanzierung zu rechten Organisationen und deren Mitglieder trifft er jedoch auch nicht«, kritisiert das AABS gegenüber jW und kündigte für die kommenden Wochen Gegendemonstrationen an.

Vom Onlinenachrichtenportal Tag 24 auf die Demoteilnehmer aus dem rechten und pseudowissenschaftlichen Milieu angesprochen, sagte Ballweg, auch »diese Leute« sollten demonstrieren dürfen. Einen AfD-Mann habe er gebeten, »parteiliches Kapern« zu unterlassen. Für Polizei und Stadt werden die Kundgebungen unterdessen zur logistischen Herausforderung. Aus den 70 Teilnehmern an der ersten Demo wurden eine Woche darauf bereits an die 500. Am Mittwoch nachmittag sollte das nächste Treffen stattfinden. Für den kommenden Samstag rechnet Veranstalter Ballweg mit 2.000 Teilnehmern.