Testballon in Magdeburg

Hendrik Schmidt/dpa Neuerdings gegen »Panikmache«: »Flügel«-Anhänger bei einem Treffen in Burgscheidungen (23.6.2018)

Das rechte Magazin Compact jubelte. »Endlich: AfD ruft zu Corona-Demo auf«, hieß es am Dienstag auf dessen Homepage. Bisher hatten sich zumindest Spitzenvertreter der AfD eher verhalten bis zustimmend zu den von Bund und Ländern verfügten Maßnahmen zur Einschränkung der Ausbreitung des Coronavirus geäußert. Seit einigen Tagen zeichnet sich allerdings ab, dass die Partei angesichts sinkender Umfragewerte auf den bereits rollenden Zug der Proteste gegen die Regierungsmaßnahmen aufspringen will. Ein erster Testballon sollte also am Mittwoch abend in Magdeburg steigen. Unter dem Titel »Shutdown, Maskenpflicht und Panikmache« wollte die AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt eine Kundgebung gegen die Einschränkungen des öffentlichen Lebens auf dem Domplatz in Magdeburg veranstalten.

Gegenüber der FAZ (Dienstagausgabe) erklärte der Fraktionsvorsitzende Oliver Kirchner, seinem Kenntnisstand nach handele es sich um die bundesweit erste Protestveranstaltung im Zusammenhang mit Corona, die seine Partei angemeldet habe. Im Thüringer AfD-Landesverband soll es ähnliche Pläne geben. Offensichtlich entwickle sich im Zusammenhang mit der Coronakrise eine größere Protestbewegung, so der AfD-Politiker. Die »Massenmedien« vermittelten derzeit »systematisch ein stark ›geframtes‹ Szenario«, die Bundesregierung schüre unberechtigte Panik vor dem Virus. Er verwies auf das Vorgehen in Schweden, wo die Regierung das öffentliche Leben weniger stark heruntergefahren habe, und auf die Studie des Hamburger Rechtsmediziners Klaus Püschel, der gezeigt habe, dass alle Coronatoten an Vorerkrankungen gelitten hätten. Kirchner wandte sich außerdem gegen die von den Bundesländern eingeführte Maskenpflicht.

Im Aufruf zu der Kundgebung auf der Website der AfD Sachsen-Anhalt heißt es, seit Wochen werde das Leben durch »die aktionistischen Maßnahmen der Bundes- und Landesregierungen geprägt«. Das Vorgehen der Regierungen sei »von Intransparenz und Panik geleitet« und stütze sich »in weiten Teilen auf eine einseitige und dadurch äußerst fragwürdige Expertenhörigkeit«. Der Shutdown habe fatale Auswirkungen auf die Wirtschaft. Betriebe müssten schließen, Jobs fielen weg, die Arbeitslosigkeit werde »dramatisch steigen«, und »unternehmerische Lebensleistungen« würden zerstört. Man wolle darum in Magdeburg »gemeinsam ein Zeichen für die Rücknahme der Freiheitsbeschränkungen« und ein »Wiederhochfahren der Wirtschaft« setzen.

Bei der Demonstration sollen die Landtagsabgeordneten Hans-Thomas Tillschneider, Robert Farle sowie Kirchner selbst sprechen. Alle drei werden dem »Flügel« zugerechnet. Laut Kirchner hat die Behörde für die Kundgebung eine Zahl von 300 Teilnehmern genehmigt; diese müssten sich zudem namentlich und mit Adresse in eine Liste eintragen. Zu den Auflagen gehört auch die Einhaltung eines Mindestabstands.

Scharfe Kritik an der AfD-Demonstration äußerte die Partei Die Linke. Vor wenigen Tagen habe Farle im Landtag noch vor den Folgen zu früher Lockerungen gewarnt, erklärte der Linke-Landesvorsitzende Stefan Gebhardt am Mittwoch gegenüber jW. »Jetzt hat man sich offenbar um 180 Grad gedreht«, sagte er. Angesichts des Bedeutungsverlustes der AfD insbesondere seit Beginn der Coronakrise, der sich auch an schlechten Umfragewerten zeige, versuche die Partei offensichtlich, »mit Verschwörungstheorien Land zu gewinnen«.

Seine Partei, so Gebhardt, trage die Einschränkungen des öffentlichen Lebens weitgehend mit, kritisiere aber einzelne Punkte. So fordere sie einen klaren Plan für die Öffnung von Kitas und Schulen in Sachsen-Anhalt. Die Zahl von Schülern aus armen Familien, die nicht die Möglichkeiten hätten, im »Homeoffice« zu lernen, sei »erschreckend hoch«.