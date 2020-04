Anklage in Mordfall Lübcke erhoben

Karlsruhe. Der Generalbundesanwalt hat im Mordfall Walter Lübcke Anklage gegen den Hauptverdächtigen Stephan Ernst und dessen mutmaßlichen Komplizen Markus H. erhoben. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Mittwoch mit. Der Prozess soll in Frankfurt am Main vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts stattfinden. Das Gericht muss die Anklage noch zulassen. Der Neonazi Ernst soll den Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke in der Nacht vom 1. zum 2. Juni 2019 mit einem Kopfschuss aus nächster Nähe auf dessen Terrasse getötet haben. H. soll unter anderem Kontakt zu einem Waffenhändler vermittelt haben. (dpa/jW)