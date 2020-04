»Grüner Kapitalismus: Antwort auf die Klimakrise?« Onlinevortrag mit Sergen Canoglu (Die Linke/SDS) darüber, ob ein sogenannter grüner Kapitalismus die ökologische Krise, in der wir uns zur Zeit zweifelsohne befinden, lösen kann. Freitag, 24.04., 18 Uhr, auf Zoom. Wenn ihr Zoom heruntergeladen habt, müsst ihr morgen nur folgenden Link öffnen: https://zoom.us/j/702114848 (falls nicht, vorher herunterladen unter: https://zoom.us/download) Veranstalter: Die Linke Aachen

»Plädoyer eines Märtyrers«. Onlinelesung und Erläuterung zur kürzlich erschienenen Groteske von Werner Anzenberger (literarisches Pseudonym: Peter Veran), in der sich Engelbert Dollfuß vor der Geschichte rechtfertigen muss. Dauerhaft online unter: https://www.facebook.com/­promediaverlag/­videos/525307404800118/ Veranstalter: Promedia Verlag

»Das andere Leben – Demokratie und Zusammenleben«. Episodenfilm über das Leben in der DDR. In Episode III geht es um Aspekte der Demokratie und des Zusammenlebens. In dem Film geben insgesamt elf Interviewpartner Einblicke in den Alltag und die Strukturen der Gesellschaft der Deutschen Demokratischen Republik. Die Geschichte der DDR ist auch die Geschichte der Erfahrungen ihrer Bürger. Der Film »Das andere Leben«, ist ein Versuch, diese Erfahrungen zu dokumentieren. In den Interviews finden sich mögliche Antworten auf die sozialen und ökonomischen Probleme der Gegenwart. Dauerhaft online unter: https://youtu.be/MdI5pVTFzIM