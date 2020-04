Zu Hause bei Lenin

Alexandre Sladkevich Der junge Uljanow mit seiner Mutter Marija als Denkmal vor dem Haus in Uljanowsk, in dem sie zwischen 1871 und 1875 lebten

Nach dem Tod von Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin, wurden ihm zu Ehren viele Orte in der Sowjetunion umbenannt. So wurde sein Geburtsort Simbirsk zu Uljanowsk. Nach dem Zerfall der UdSSR erlangten manche Orte ihre ursprünglichen Namen wieder. Viele andere, darunter Uljanowsk, blieben jedoch erhalten. Keine Stadt in Russland kann mit so vielen Sehenswürdigkeiten aufwarten, die Lenin und seiner Familie gewidmet sind. So liegt es auf der Hand, Uljanowsk als »Leninstadt« zu bezeichnen.

Die Besucher der Stadt stoßen schon in der Halle des Hauptbahnhofs auf Lenin – in Form eines Reliefs und einer Wandmalerei. In Uljanowsk gibt es acht Plastiken, die den Revolutionär und seine Eltern zeigen. Darunter eine wahre Rarität: Lenin, der mit zwei Bauern plaudert. Seltenheitswert hat auch das große Denkmal, das Wladimir als kleinen Jungen mit seiner Mutter Marija zeigt. Es ist von zahlreichen Plastiken umgeben, die Jungpioniere darstellen. Das Lenin-Museum, ein riesiger Gedenkstättenkomplex, stellt neben unzähligen Exponaten auch die Totenmaske des Revolutionärs aus. Und beim Besuch des Museumsensembles »Die Heimat Lenins« mit seinen fast 20 Museen lässt es sich nicht nur in die Kindheit Lenins, sondern auch in das 19. Jahrhundert eintauchen.

Alexandre Sladkevich Zwischen 1890 und 1893 lebte Familie Uljanow in dieser Wohnung in Samara

Auf einem Abhang mit Blick auf die Wolga kann man den Schriftzug »Lenin« in Form einer zurechtgeschnittenen Hecke lesen. In einem Park befindet sich das Grab seines Vaters Ilja. Von den Hausfassaden schauen auf die Passanten insgesamt nicht weniger als 15 Gedenktafeln herab, die Hinweise auf den Alltag Lenins und seiner Familie geben: auf das Gymnasium, an dem Lenin Abitur machte, und das Mädchengymnasium, welches seine Schwestern Anna und Olga besuchten. Auf ein Gebäude, in dem der Hausarzt der Familie Uljanow wohnte, eine Druckerei, in der die Werke von Lenins Vater gedruckt wurden, und eine Bibliothek, die die Uljanows besuchten. Es gibt Tafeln, die auf die Häuser hinweisen, in denen die Familie zu verschiedenen Zeitpunkten lebte, und auf jenes, in dem Lenins Bruder Dmitri zur Welt kam. Zudem eine Tafel, auf der aus zwei Telegrammen zitiert wird: jenem an Lenin von den Rotarmisten, die seine Heimatstadt von den Weißarmisten befreiten, samt dem Versprechen, auch Samara zu erobern, und jenem, das die Danksagung Lenins an die Rotarmisten enthält.

Auch in anderen Ortschaften, die mit dem Leben und Wirken Lenins zu tun hatten, wurden damals Museen errichtet. Neben Uljanowsk stellten dabei Schuschenskoje, Rasliw und das Lenin-Mausoleum in Moskau die sowjetischen »Wallfahrtsorte« dar. Die Museen in den anderen Städten waren zwar deutlich weniger bekannt, jedoch fester und wichtiger Bestandteil der sogenannten Leniniana.

Alexandre Sladkevich Lenin-Museum in Pskow: Hier ließ sich Uljanow 1900 nach seiner Rückkehr aus der Verbannung nieder

Von 1890 bis 1893 mietete die Familie Uljanow bei einem Kaufmann in Samara eine Wohnung. In dieser Zeit machte Lenin seinen Abschluss in Rechtswissenschaften, sein Weltbild formte sich, und unter seiner aktiven Teilnahme wurde hier ein marxistischer Zirkel gegründet. Nicht umsonst versprachen ihm die Rotarmisten im Telegramm, die Sowjetmacht in Samara zu etablieren. 1940 wurde hier das Lenin-Museum eröffnet.

Im Dezember 1895 wurde Lenin in Sankt Petersburg verhaftet und 1897 für drei Jahre nach Schuschenskoje in Sibirien verbannt. Nach der Rückkehr im Jahre 1900 ließ er sich in Pskow nieder, so wie es ihm von den Behörden vorgeschrieben worden war. Im dritten Stock eines Steinhauses mietete Lenin eine Wohnung. In den Räumlichkeiten befindet sich heute ein Museum. In Pskow existiert noch ein weiters Lenin-Museum, auch als »Iskra-Häuschen« bekannt. Hier wurden in konspirativen Treffen der russischen Sozialdemokraten die Veröffentlichungen der Iskra besprochen. Die Iskra, auf Deutsch: Funke, war eine frühe revolutionäre Zeitung, die unter Federführung Lenins erschien. Beide Museen wurden während des Zweiten Weltkriegs zerstört und später neu errichtet.

Alexandre Sladkevich Lenins Zimmer in dem Haus in Uljanowsk, in welchem er mit seiner Familie von 1878 bis 1887 lebte

Nach der Pskower Zeit zog Lenin zu seiner Frau Nadeschda Krupskaja nach Ufa. Die Errichtung des dortigen Museums wurde später unter ihrer Aufsicht durchgeführt.

Im Juli 1917 ordnete die provisorische Regierung die Verhaftung Lenins an. In jenem Sommer wechselte er nicht weniger als 15mal seinen Aufenthaltsort. Einer davon befand sich in Jalkala im Großfürstentum Finnland. Lenin verblieb dort nur wenige Tage und floh dann weiter. Die Zeit in Jalkala nutze er, um an seinem Werk »Staat und Revolution« zu arbeiten. 1940 öffnete hier ein Lenin-Museum seine Türen. Unter dem riesigen Dach, das es vor Witterungseinflüssen schützen soll, wirkt das Häuschen wie ein Spielzeug. Da es im russischen Sprachgebrauch keine Seltenheit ist, jemanden mit dem Vatersnamen zu rufen, wurde das seit dem Winterkrieg zur Sowjetunion gehörende Jalkala 1948 in Iljitschjowo umgetauft. Der Museumspark »Jalkala« beherbergt auch ein Denkmal, das einmalig ist: Lenin in Begleitung von Josef Stalin. Wahrscheinlich das letzte erhaltene seiner Art.

Alexandre Sladkevich Wahrscheinlich das letzte erhaltene seiner Art: Denkmal von Wladimir Iljitsch Uljanow mit Josef Stalin im Museumspark »Jalkala«

Aufgrund der Verschlechterung seines Gesundheitszustands wurde Lenin 1921 in Erholungsurlaub geschickt. Vom 17. Januar bis 1. März wohnte er in Kostino, das heute zu Koroljow gehört. Aus einem Holzhaus führte Lenin den Sowjetstaat weiter. Seit 1939 befindet sich darin ein Museum. Stolz zeigen die Mitarbeiter einen Eintrag vom 2010 im Gästebuch. Er stammt von Gennadi Sjuganow, dem heutigen Vorsitzenden des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Russlands. Er bedankt sich darin für »die Bewahrung der Erinnerung an Lenin, den größten Denker und Politiker«.

Lenin starb 1924 in Gorki bei Moskau. 1941, während des Zweiten Weltkriegs, wurde sein einbalsamierter Leichnam von Moskau nach Tjumen überführt. Dort wurde er bis 1945 im landwirtschaftlichen Institut aufbewahrt. Eine Gedenktafel an der Fassade bezeugt dies. So wurde Tjumen sein letzter Aufenthaltsort, bevor er seine endgültige Ruhestätte im Moskauer Mausoleum auf dem Roten Platz fand.