US-Militär: Durch Boote Irans provoziert

Washington. Elf Boote der iranischen »Revolutionsgarden« haben sich nach Angaben der US-Militärs wiederholt »gefährlich« und »provozierend« amerikanischen Kriegsschiffen genähert. Sie hätten sich den sechs US-Schiffen im Norden des Persischen Golfes mit hoher Geschwindigkeit zum Teil bis auf etwa neun Meter genähert, erklärte die in Bahrain stationierte Fünfte Flotte des US-Militärs am Mittwoch abend (Ortszeit). Der Zwischenfall ereignete sich demnach in internationalen Gewässern während einer Übung. (dpa/jW)