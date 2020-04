Afghanistan: Tote nach Angriffen der Taliban

Kabul. In Afghanistan sind bei nächtlichen Angriffen der Taliban neun Soldaten und zwei Polizisten gestorben. Die Soldaten seien in der südöstlichen Provinz Logar bei einer Attacke der Taliban auf einen Kontrollposten getötet worden, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag auf Twitter mit. Die Angreifer seien zurückgeschlagen worden und hätten ebenfalls Verluste erlitten. In der nördlichen Provinz Kundus starben laut einem Provinzrat zudem zwei Polizisten nach einem Angriff in der gleichnamigen Provinzhauptstadt. (dpa/jW)