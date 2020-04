Israel: Strengreligiöse Stadt wird Sperrgebiet

Tel Aviv. Israel hat die strengreligiöse Stadt Bnei Brak bei Tel Aviv wegen der steigenden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zum Sperrgebiet erklärt. Zeitgleich erließ die Regierung eine Notverordnung, wonach Bereiche mit einer hohen Anzahl von Infektionen abgeriegelt werden können, wie ein Sprecher von Premier Benjamin Netanjahu am späten Donnerstag abend mitteilte. Dieser Schritt ermögliche es, das Betreten und Verlassen der Gebiete einzuschränken. Laut Medienberichten gibt es die Annahme, knapp 40 Prozent der rund 200.000 Einwohner in Bnei Brak hätten sich mit dem Coronavirus infiziert. Bereits am Freitag morgen hatten demnach mehr als 1.000 Polizisten Dutzende Straßensperren an den Ein- und Ausfahrten der Stadt errichtet. Die Armee will nach eigenen Angaben zunächst bis zu 1.000 Soldaten in Bnei Brak einsetzen, um den Behörden bei der Versorgung der Bevölkerung zu helfen. Außerdem sollen ältere Menschen und Personen mit Symptomen nach einer Infektion in dafür vorbereitete Einrichtungen verlegt werden. (dpa/jW)