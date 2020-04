Sri Lanka: Viele in Haft wegen Ausgangssperre

Colombo. Mehr als 10.000 Menschen sind in Sri Lanka wegen Verstoßes gegen das Ausgangsverbot verhaftet worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Seit dem 20. März gilt eine landesweite Ausgangssperre. Allein 500 seien in den vergangenen 24 Stunden wegen des »Herumlungerns« auf Straßen, wegen Autofahrens oder wegen des Betreibens von Handel inhaftiert worden. In der vergangenen Woche war die Ausgangssperre in verschiedenen Regionen für ein paar Stunden aufgehoben worden, damit die Menschen sich mit dem Notwendigsten versorgen konnten. In Sri Lanka gibt es bisher 151 bestätigte Covid-19-Fälle. (Xinhua/jW)