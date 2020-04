Österreichs Kanzler profitiert von Coronakrise

Wien. Die Österreicher vertrauen in der Coronakrise der Arbeit der Regierung von ÖVP und Grünen in außerordentlicher Weise. »Der aktuelle Vertrauensindex erbringt die höchsten Vertrauenswerte, die jemals gemessen wurden«, sagte der Chef des Meinungsforschungsinstituts OGM, Wolfgang Bachmayer, am Freitag in Wien. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erzielte den bisher höchsten Wert in seiner politischen Karriere. 74 Prozent haben demnach Vertrauen in Kurz, eine Steigerung von 32 Punkten gegenüber Januar. In Österreich ruht das öffentliche Leben bereits seit Mitte März. Die jüngsten Zahlen bei der Entwicklung der Infektionen gelten als ermutigend. Zuletzt betrug die tägliche Steigerungsrate rund fünf Prozent. (dpa/jW)