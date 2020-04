Grup Yorum: Tod im Hungerstreik

Istanbul. Eine Musikerin der populären linken Musikgruppe Grup Yorum ist am Freitag infolge eines Hungerstreiks in ihrer Wohnung in Istanbul verstorben. Helin Bölek hatte seit 288 Tagen die Nahrungsaufnahme verweigert. Im März waren sie und ihr Bandkollege Ibrahim Gökcek von der Polizei vorübergehend zur Zwangsernährung in ein Krankenhaus gebracht worden. Mit ihrem Hungerstreik fordern die Musiker die Freilassung inhaftierter Bandmitglieder, denen die Staatsanwaltschaft die Unterstützung der verbotenen Revolutionären Volksbefreiungspartei-/Front DHKP-C vorwirft, sowie die Aufhebung des Auftrittsverbots für die Gruppe. Nick Brauns