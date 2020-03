Grundgedanke 2.0

Das aufgrund der Coronapandemie zunächst abgesagte Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis soll nun doch stattfinden – nicht in Klagenfurt, sondern im Internet. Man wolle mit vereinten Kräften einen »Bachmann-Preis 2.0 realisieren«, teilte der zuständige TV-Sender ORF am Montag abend mit, und werde demnächst das Konzept vorstellen – mit Schaltungen, digitalen Lesungen und den gewohnten Preiskategorien, so dass der Grundgedanke der Veranstaltung gewahrt bleibe, wie ORF-Intendant Alexander Wrabetz versicherte. Die Entscheidung zur Absage war von der Mehrheit der Juroren kritisiert worden. Die »Tage der deutschsprachigen Literatur« werden seit 1977 in Erinnerung an die in Klagenfurt geborene Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926–1973) veranstaltet. (dpa/jW)