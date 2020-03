Trump will bessere Beziehungen zu Nordkorea

Pjöngjang. Mit Blick auf die Coronaviruspandemie hat US-Präsident Donald Trump dem Staatschef der Demokratischen Volksrepublik Korea, Kim Jong Un, in einem Brief eine Verbesserung der Beziehungen angeboten. In dem Schreiben habe Trump »seinen Plan« dargelegt, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern »voranzubringen«, meldete Nordkoreas amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag unter Berufung auf Kims Schwester Kim Yo Jong. Bislang hat das Land keinen einzigen Infektionsfall vermeldet. Ein hochrangiger Vertreter der US-Regierung bestätigte, dass Trump einen Brief an Kim Jong Un geschickt habe, »um die führenden Politiker der Welt in der derzeitigen Pandemie einzubeziehen«. Unterdessen testete Nordkorea erneut zwei Kurzstreckenraketen, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Armee berichtete. (AFP/jW)