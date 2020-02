Exminister im Irak als Premier nominiert

Bagdad. Inmitten der politischen Krise im Irak hat Staatschef Barham Salih den ehemaligen Telekommunikationsminister Mohammed Allawi als neuen Regierungschef nominiert. Allawi kündigte am Samstag vorgezogene Neuwahlen an und versprach, die Gewalt gegen Demonstranten aufzuklären. Der einflussreiche Geistliche Muktada Al-Sadr sagte Allawi seine Unterstützung zu. Unmittelbar nach der Nominierung formierte sich in Bagdad und im Süden des Landes auf den Straßen Protest gegen den 65jährigen. (AFP/jW)