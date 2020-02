Der Weltenbrand

jW

Australien, »the fire this time – diesmal das Feuer«. Feuerzungen leckten an den Bäumen von New South Wales, einem der sechs australischen Bundesstaaten, im Südosten des Landes gelegen. Wie ein hungriger Bettler sich bei einem Festschmaus auf die angebotenen Köstlichkeiten stürzt, so sprangen die roten Flammen von Baum zu Baum, von Haus zu Haus und bahnten sich ihren Weg durch das Land. Sie sind ein lebendiger Ausdruck dessen, was die Australier als »Fire Season« bezeichnen, als die »Buschbrandzeit«, die für sie wirklich zu einer Jahreszeit geworden ist.

Die diesjährige Saison fällt jedoch aus dem Rahmen, weil es nachweislich der heißeste Sommer in Australien seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist. Die Buschfeuer verleihen so dem passiv klingenden Begriff von der »globalen Erwärmung« eine ganz neue dramatische Bedeutung. Wäre das nicht Grund genug, statt von »Globalwarming« von »Globalburning« zu sprechen – dem »globalen Brennen« als Weltenbrand durch das veränderte Klima?

Allein in dieser Brandsaison haben nach grober Schätzung über eine Milliarde Tiere – ich wiederhole: über eine Milliarde! – ihr Leben verloren. Die Dimension dieser Zahl allein scheint fast unbegreiflich. Eine Milliarde Lebensformen wurde buchstäblich im kurzen Moment eines Augenblicks vernichtet!

Ist das nicht ein Zeichen? Ein Symbol für das, was noch kommt? Wir reden von der Brandsaison, der Zeit des Feuers. Warum nennen wir es nicht beim Namen und sagen, was es wirklich ist: die Todessaison, die Zeit des Todes, in der die sogenannte zivilisierte Gesellschaft die Tierwelt schutzlos einem Brandtod aussetzt. Australien steht in Flammen.

Übersetzung: Jürgen Heiser