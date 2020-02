Guaidó kündigt Rückkehr nach Venezuela an

Miami. Der venezolanische Oppositionelle Juan Guaidó hat seine baldige Rückkehr in seine Heimat angekündigt, um den »Kampf gegen Präsident Nicolás Maduro« fortzusetzen. Trotz der damit verbundenen »Risiken« wolle er nach Venezuela zurückkommen, sagte Guaidó am Samstag (Ortzeit) bei einem Auftritt vor Exilvenezolanern in Miami im US-Bundesstaat Florida. Guaidó hatte Venezuela im Januar trotz Ausreiseverbot verlassen und in den vergangenen zwei Wochen Gespräche mit Politikern in der EU, in Kolumbien, Kanada und den USA geführt. (AFP/jW)