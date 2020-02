Frankreich stockt im Sahel »Antiterrortruppe« auf

Paris. Frankreich stockt seine »Antiterrortruppe« im Sahelgebiet stärker auf als bisher angekündigt. Es sollen nun 5.100 Soldaten eingesetzt werden, das sind 600 mehr als bisher, wie Verteidigungsministerin Florence Parly am Sonntag in Paris mitteilte. Frankreich und verbündete afrikanische Länder hatten Mitte Januar bei einem Gipfel im südwestfranzösischen Pau einen Kurswechsel vollzogen. Sie kündigten an, den Kampf gegen dschihadistische Milizen auf das besonders gefährdete Grenzgebiet zwischen Mali, Burkina Faso und Niger zu konzentrieren. Der Hauptfeind sei dort der »Islamischer Staat Große Sahara«, ein Ableger der Dschihadistenmiliz IS. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte beim Gipfel davon gesprochen, dass er 220 zusätzliche Soldaten in die Region schicken werde. (dpa/jW)