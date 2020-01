UFO und Lufthansa: Konstruktive Gespräche

Frankfurt am Main. Die Gespräche zwischen der Lufthansa und der Unabhängigen Flugbegleiterorganisation (UFO) verlaufen nach Angaben aus Verhandlungskreisen konstruktiv. Man habe den Eindruck, dass das Unternehmen sein am Montag vorgelegtes Angebot ernst meine, heißt es in einer am Mittwoch intern verbreiteten Mitgliederinformation des UFO-Vorstands. Die Spartengewerkschaft hatte am Montag ihre Vorbereitungen für einen unbefristeten Arbeitskampf ausgesetzt, nachdem der neue Personalvorstand Michael Niggemann eine Lösungsinitiative gestartet hatte. Die Sprecher beider Seiten wollten sich am Montag nicht zu Verhandlungsthemen äußern. (dpa/jW)