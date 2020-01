Kritik von allen Seiten

Julian Stratenschulte/dpa Das schwarze Gold wird nicht mehr gebraucht, es sei denn, um die Säckel der Kohlelobby zu füllen (Peine, 15.1.2020)

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat die Kritik von Umweltverbänden am geplanten Ausstieg aus der Kohleverstromung zurückgewiesen. Die SPD-Politikerin stehe zu dem erreichten Kompromiss, »der im wesentlichen dem entspricht, was die Kohlekommission vorgeschlagen hatte«, sagte ein Sprecher Schulzes laut dpa-Meldung von Dienstag abend. Acht der 28 Mitglieder der Kohlekommission hatten zuvor die Bundesregierung kritisiert. Sie finden, dass der nun vereinbarte Abschaltplan für Braunkohlekraftwerke nicht dem Kompromiss entspricht, den Wirtschaft, Gewerkschaften, Klimaschützer und andere Teilnehmer vor rund einem Jahr ausgehandelt hatten.

Die Verantwortung sehen Kritiker auch bei den Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. In diesen drei Braunkohleförderländern sind die Grünen als Juniorpartner mit an der Regierung. Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat die Bundesregierung aufgefordert, beim Kohleausstieg auf Kritik der Umweltverbände einzugehen. Mit der »Bund-Kohleländer-Einigung« gebe die Bundesregierung den »Kohlekompromiss« auf, sagte Baerbock am Mittwoch gegenüber dpa. Der vereinbarte »stetige Abschaltpfad« werde verlassen, Dörfer unzureichend geschützt und mit »Datteln 4« ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gelassen.

Die kommunalen Betreiber von Steinkohlekraftwerken kritisierten am Mittwoch, die späte Abschaltung emissionsintensiver Braunkohlekraftwerke gehe wirtschaftlich zu ihren Lasten. Das letzte deutsche Steinkohlekraftwerk müsste demnach im Jahr 2033 vom Netz gehen. Der Entwurf des Kohleausstiegsgesetzes sieht vor, dass ab Ende 2026 Steinkohlekraftwerke ohne jede Entschädigung abgeschaltet werden. Es sei »gegenüber den kommunalen Eigentümern nicht vertretbar«, dass Kraftwerke, »die gerade einmal ein paar Jahre am Netz waren, entschädigungslos abgeschaltet werden«, sagte der Vizehauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), Michael Wübbels, laut Welt vom Mittwoch.

Der Industrieverband BDI vermisst im Gesetzentwurf feste Zusagen zur Entlastung bei steigenden Strompreisen. Eine solche Entlastung für private und gewerbliche Verbraucher sei ein fester Bestandteil der Empfehlungen der Kohlekommission gewesen, sagte der stellvertretende BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch. Hier bleibe der Gesetzentwurf jedoch hinter dem Votum der Kommission zurück. Er eröffne aus Sicht des BDI nur die Möglichkeit, die Übertragungsnetzentgelte durch Zuschüsse des Bundes abzusenken, sichere diese aber nicht verbindlich zu. Im Gesetzentwurf von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der nächsten Mittwoch im Bundeskabinett verabschiedet werden soll, heißt es unter anderem, ab 2023 könne »ein angemessener Zuschuss« des Bundes die Übertragungsnetzentgelte senken, was einzelnen Großkunden zugute komme. (dpa/AFP/jW)