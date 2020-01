Mordfall Lübcke: Ernst half AfD im Wahlkampf

Wiesbaden. Der Hauptverdächtige im Mordfall Lübcke, Stephan Ernst, hat während des hessischen Landtagswahlkampfs 2018 in Kassel öffentliche Veranstaltungen der AfD besucht und dieser im Wahlkampf beim Plakatieren geholfen. Dem Kreisverband sei er zunächst vollkommen unbekannt gewesen, erklärte ein Parteisprecher am Dienstag in Wiesbaden auf Anfrage der Deutschen Presseagentur. Als ein Bild des Verdächtigen Ernst nach dem Mord des Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni 2019 in den Medien kursierte, habe der Kreissprecher ihn an seinem Baseballcap erkannt und umgehend die Polizei informiert. Danach sei geprüft worden, ob Ernst Mitglied bei der AfD werden wollte – er habe jedoch keinen solchen Versuch unternommen. (dpa/jW)