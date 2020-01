»Der Balkon – Wehrmachtsverbrechen in Griechenland« (Film von Chrysanthos Konstantinidis). Filmvorführung/Gespräch mit Rechtshistoriker Christoph Schminck-Gustavus und Hilde Schramm (Respekt für Griechenland e. V.). Am 3. Oktober 1943 ermordeten die deutschen Besatzer im griechischen Dorf Lyngiades (auch Lingiades) 82 Menschen, überwiegend Kinder und alte Leute, und zerstörten fast alle Häuser. Dienstag, 14.1., 18 Uhr, Lichtblick-Kino, Kastanienallee 77, Berlin, Veranstalter: Lichtblick-Kino. Info: https://www.lichtblick-kino.org

Was bewegt Kubas Jugend? Diskussionsveranstaltung mit Yoerky Sánchez Cuellar, Direktor der Tageszeitung Juventud Rebelde, Mitglied des Staatsrates, Kuba. Wirtschaftskrieg gegen Kuba und Venezuela, Putsch in Bolivien – wie erlebt und diskutiert Kubas Jugend diese Entwicklung? Welche Auswirkungen hat die verschärfte US-Blockade? Dienstag, 14.1., 19 Uhr, DKP-Haus, Hoffnungstr. 18, Essen. Veranstalter: DKP, SDAJ. Info: https://dkp.de

Wie tickt und klickt der Rechtsterrorismus? Infoveranstaltung mit Maik Fielitz, Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Uni Hamburg, Mitherausgeber des Bandes »Post-Digital Cultures of the Far Right«, und Martina Renner, Sprecherin für antifaschistische Politik der Bundestagsfraktion von die Linke. Mittwoch, 15.1., 19 Uhr, Helle Pan ke e. V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, Veranstaltet durch: Helle Panke. Info: www.helle-panke.de